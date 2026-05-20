Intensifikasi Penangkapan di Bahrain; Laporan tentang Tekanan Keamanan yang Berlanjut terhadap Warga Syiah

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Menurut laporan yang diterbitkan, badan keamanan Bahrain telah menangkap atau memanggil puluhan warga Syiah untuk diinterogasi dalam beberapa hari terakhir sebagai bagian dari gelombang baru tindakan keamanan. Di antara mereka yang ditangkap adalah nama-nama individu seperti Muhammad Nader, Hussein Yahya, Sayyed Ali Al-Gharaifi, Sayyed Nasser Mahmoud, Sayyed Abdullah Muhammad, dan beberapa warga lainnya. Sumber-sumber lokal mengatakan bahwa tindakan tersebut merupakan kelanjutan dari penindakan keamanan dan pembatasan terhadap kegiatan keagamaan, sosial, dan politik.

Laporan juga menunjukkan bahwa beberapa warga lainnya telah ditangkap setelah pasukan keamanan menggerebek rumah mereka. Dalam perkembangan lain, Mullah Ali al-Jordabi dan Mohammed Alian juga ditangkap oleh pasukan keamanan setelah mereka merilis video yang mendukung para ulama yang ditahan. Para pengamat menggambarkan langkah tersebut sebagai tanda meningkatnya pembatasan terhadap segala bentuk ekspresi solidaritas atau kegiatan damai di Bahrain.

Menurut laporan-laporan ini, jumlah tahanan telah mencapai lebih dari 280 orang sejak awal krisis baru-baru ini, sebuah masalah yang telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan kelompok hak asasi manusia tentang kemungkinan penyiksaan dan perlakuan buruk terhadap para tahanan. Aktivis hak asasi manusia mengatakan bahwa pendekatan keamanan yang berkelanjutan dan bentrokan yang meluas dengan lawan dan kritikus dapat menyebabkan peningkatan ketegangan politik dan sosial di Bahrain.