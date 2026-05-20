Kebrutalan Ben-Guyer terhadap aktivis Armada Samood dan upaya Zionis untuk membenarkannya

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Menyusul perlakuan buruk dan penghinaan Ben-Guyer terhadap aktivis Armada Samood Global, yang telah mendapat reaksi negatif dari beberapa negara di dunia, para pejabat Zionis mencoba menjauhkan rezim Zionis dari kritik tajam global dengan tampaknya mengkritik tindakan brutal ini.

Netanyahu, yang dicari oleh Pengadilan Den Haag karena melakukan genosida massal di Gaza, sambil mengumumkan dukungannya terhadap tindakan pembajakan rezim dalam menahan anggota armada global di perairan internasional, mengklaim: "Israel memiliki hak penuh untuk mencegah armada teroris dan provokatif Hamas memasuki perairan teritorialnya dan mencapai Gaza."

Menteri Luar Negeri Israel Gideon Sa'ar, yang bertanggung jawab untuk menutupi kejahatan rezim di panggung internasional, menggambarkan tindakan Ben-Gweir dalam mempublikasikan gambar-gambar perlakuan buruk terhadap anggota armada sebagai pukulan berat bagi citra internasional rezim.

Gadi Eisenkot, anggota Knesset rezim, juga menyatakan: Ben-Gweir sengaja merusak citra Israel di dunia untuk mendapatkan "like" di media sosial, dan perdana menteri sekali lagi bertanggung jawab atas hal ini.