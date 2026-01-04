Galeri Foto: Suasana Pertemuan Rahbar dengan Keluarga para Syuhada Iqtidar pada Momen Wiladah Imam Ali as

Dalam rangka memperingati 13 Rajab, hari kelahiran yang penuh berkah Amirul Mukminin Imam Ali as, pada pagi hari Sabtu (3/1) keluarga para syahid Soleimani dan para sahabatnya, serta sejumlah keluarga Syuhada Iqtidar, dengan hadir di Huseiniyah Imam Khomeini ra, bertemu dengan Ayatullah Sayyid Ali Khamenei, Pemimpin Besar Revolusi Islam Iran.

