Konferensi Persatuan Umat Islam dengan tema Ujian Umat di Medan Gaza digelar di Pakistan

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Konferensi Persatuan Umat Islam bertajuk “Persatuan Umat: Ujian Umat di Medan Gaza” diselenggarakan di Faisalabad, Pakistan, pada Selasa (11/11) dengan kehadiran para ulama dan aktivis Islam dari berbagai mazhab Sunni dan Syiah.

Hujjatul Islam Sayyid Jawad Naqvi, ketua gerakan Kebangkitan Umat al-Mustafa saw dari ulama Syiah, menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kerja sama di tengah penderitaan warga Gaza. Ia mengatakan, "Perbedaan mazhab seharusnya menjadi ruang dialog dan saling pengayaan, bukan jurang permusuhan. Karena yang menguntungkan dari pertikaian Sunni-Syiah bukanlah umat Islam, melainkan mereka yang sejak awal ingin melihat Islam lemah dan tercerai-berai."

"Ketika Sunni dan Syiah bersatu, dunia akan kembali menyaksikan Islam yang berwibawa, penuh kasih, dan berperan besar dalam membela kemanusiaan, sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah, Ahlulbaitnya dan generasi awal umat ini." Tegasnya.

Sementara ulama Sunni Pakistan Rasul Uwaisi menyerukan agar seluruh umat Islam berdiri bersama membela Palestina dan menghadapi tantangan yang mengancam kesatuan dunia Islam. Ia juga menekankan agar umat Islam fokus pada isu membantu warga Gaza dan menghadapi kejahatan rezim Zionis sebagai musuh bersama dan mengabaikan upaya musuh untuk memecah belah umat Islam melalui isu perselisihan Sunni-Syiah.

"Sunni dan Syiah adalah sama-sama umat Islam, sama-sama berkiblat ke arah yang sama, maka seharusnya misinya juga sama, yaitu menegakkan keadilan, membela kaum tertindas, dan menjaga kemuliaan Islam dari upaya perpecahan dan penjajahan dalam bentuk apa pun." tegasnya.