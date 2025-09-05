Bertemu dengan Ayatullah Arafi di Malaysia, Syaikh al-Issa Puji Kapasitas Keilmuan Iran dan Tekankan Pendekatan antara Sunni-Syiah

Kantor Berita Internasional Ahlulbait - ABNA - Dalam pertemuan di sela-sela Konferensi Internasional Pemimpin Agama di Malaysia, Ayatullah Alireza Arafi (Rektor Hauzah Ilmiah Iran) bertemu dengan Syaikh Muhammad bin Abdul Karim Al-Issa (Sekjen Rabithah al-‘Alam al-Islami).

Syaikh Al-Issa menekankan pentingnya pendekatan antar mazhab Islam khususnya Sunni-Syiah, memuji kapasitas ilmiah Syiah, menyebut dirinya telah mengambil manfaat dari tokoh seperti Syahid Sadr dan Syahid Muthahhari, serta menilai fiqh dan ushul Syiah sebagai khazanah berharga. Ia juga menekankan perlunya melawan ekstremisme dengan Islam yang moderat.

"Sayangnya, terdapat ekstremis di kalangan Sunni dan Syiah, dan solusi untuk menghadapinya adalah beralih ke Islam moderat." Tegasnya.

Dalam pertemuan tersebut, Ayatullah Arafi memaparkan perkembangan hauzah di Iran, menilai potensi ilmu-ilmu Islam, filsafat, akhlak, dan pendidikan sebagai aset bersama umat. Ia menegaskan tantangan Islam berasal dari dua arus: kelompok jumud-tertutup dan kelompok terpengaruh Barat, sementara hauzah menawarkan wacana yang rasional, dinamis, dan berakar pada tradisi otentik.

Beliau juga menyebut Iran dan Arab Saudi sebagai dua negara kunci dunia Islam, dan meski ada perbedaan, penting untuk memperluas hubungan dan kerja sama di bidang keilmuan dan dunia Islam.