Breaking News | Lebih dari 10 Ledakan Terjadi di Qatar, Target Serangan: Pimpinan Hamas di Doha

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Beberapa ledakan dilaporkan terjadi di pusat kota Doha, ibu kota Qatar, dengan asap tebal membubung dari kawasan Katara. Sumber-sumber berita menyebutkan bahwa Israel melancarkan operasi teroris di Qatar dan menyerang sejumlah lokasi di Doha.

Media berbahasa Ibrani mengklaim serangan tersebut dilakukan oleh jet tempur rezim Zionis dengan target utama para pejabat senior Hamas. Hingga kini lebih dari 10 ledakan telah dilaporkan.

Menurut media Zionis, Khalil al-Hayya — pemimpin sementara sekaligus anggota senior tim negosiasi Hamas — disebut sebagai target utama dari serangan di Doha tersebut.