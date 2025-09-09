Reaksi Pertama Qatar terhadap Serangan Israel di Doha: Investigasi Tingkat Tertinggi Sedang Dilakukan

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Menurut laporan Al Jazeera, Majed Al-Ansari, juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar, dalam sebuah pernyataan menyebutkan bahwa negaranya dengan tegas mengutuk serangan tersebut, yang menurutnya dilakukan terhadap bangunan-bangunan perumahan tempat tinggal sejumlah anggota Biro Politik Hamas.

Dalam pernyataan itu disebutkan: "Serangan kriminal ini merupakan pelanggaran nyata terhadap semua hukum dan norma internasional, serta ancaman serius bagi keamanan dan keselamatan warga Qatar maupun para penduduk yang tinggal di Qatar. Pemerintah Qatar, selain mengecam keras serangan ini, menegaskan bahwa perilaku sembrono Israel dan intervensi berkelanjutan dalam keamanan kawasan, serta setiap tindakan yang menargetkan keamanan dan kedaulatan Qatar, tidak akan ditoleransi. Investigasi pada level tertinggi sedang berlangsung dan detail lebih lanjut akan diumumkan segera setelah tersedia."