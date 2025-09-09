Perkembangan Islam Lebih dari Segala Sesuatu Berkat Akhlak Rasulllah saw

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Sekjen Lembaga Internasional Ahlulbait as Ayatullah Reza Ramezani, menegaskan bahwa faktor terpenting dalam penyebaran Islam adalah akhlak Rasulullah saw. “Di mana pun akhlak Nabi hadir, di situ pengaruhnya akan tampak,” ujarnya dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad saw dan Imam Ja’far Shadiq as di kantor pusat Lembaga Internasional Ahlulbait as.

Ia menegaskan bahwa akhlak bukan berarti kompromi atau kelemahan dalam menghadapi musuh, melainkan sikap tepat dan bijak sesuai kondisi. Menurutnya, sebelum pedang Imam Ali as dan harta Sayyidah Khadijah as, justru akhlak Nabi-lah yang menjadi kunci utama penyebaran Islam.

Ayatullah Ramezani menambahkan bahwa tugas Lembaga Internasional Ahlulbait as adalah memperkenalkan wajah sejati Syiah yang berlandaskan akal, spiritualitas, keadilan, dan moderasi. Ia menekankan bahwa ajaran Ahlulbait as menuntun manusia untuk menginginkan bagi orang lain apa yang ia inginkan bagi dirinya sendiri, sebagai prinsip emas universal etika.