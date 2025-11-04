  1. Home
Seyyid al-Houthi: Terpaksa Berperang Total dengan Zionis

4 November 2025 - 21:15
News ID: 1746691
Seyyid Abdulmalik al-Houthi menyatakan Palestina berada di garis depan perjuangan.

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Seyyid Abdulmalik al-Houthi menyatakan Palestina berada di garis depan perjuangan; kejahatan Israel selama tujuh dekade memaksa mereka mempersiapkan «perang menyeluruh» jika diperlukan. Ia memuji pengorbanan para syuhada, menekankan nilai kemenangan melalui keteguhan dan kesiapan, serta menyeru mobilisasi sosial-militer yang luas.

Al-Houthi juga mengecam peran AS dan sebagian negara Arab yang dianggap memberi dukungan atau bersikap pasif terhadap agresi Israel, dan mengajak bangsa-bangsa yang menentang penjajahan untuk memperkuat solidaritas dan kesiapan menghadapi babak konflik berikutnya.

