Kekhawatiran Serius Israel atas Penguatan Militer Hizbullah

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Media Israel Haaretz melaporkan bahwa intelijen militer Israel menyatakan kekhawatiran mendalam terhadap langkah Hizbullah yang dalam beberapa pekan terakhir aktif memperkuat kemampuan militer dan pengaruh politiknya di Lebanon.

Pejabat militer Israel mengatakan bahwa aktivitas Hizbullah saat ini terkonsentrasi di utara Sungai Litani, namun jika terus berlanjut dapat memicu peningkatan ketegangan militer. Mereka mengklaim telah menyerahkan bukti penguatan Hizbullah kepada Amerika Serikat dan pengawas gencatan senjata.

Sumber intelijen asing juga menyebut Hizbullah berhasil membangun kembali jalur logistik dan menerima kiriman senjata dari Iran melalui Suriah dan Irak — proses yang disebut lebih cepat dari upaya tentara Lebanon untuk melucuti senjatanya.

Washington menyatakan kekhawatiran terhadap lambannya pelucutan senjata Hizbullah, sementara Israel beralasan serangan militernya ke Lebanon masih berlanjut karena “ribuan roket” Hizbullah masih dianggap ancaman langsung.

Sumber-sumber Lebanon menuduh Israel sengaja membesar-besarkan isu ini untuk menekan pemerintah Beirut agar membuka kembali jalur diplomatik. Namun, mantan perwira militer Lebanon menegaskan bahwa meski Hizbullah memperkuat diri, “tidak ada tanda-tanda kelompok itu akan menyerang Israel dalam waktu dekat.”