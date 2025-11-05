Galeri Foto: Suasana Pertemuan Pelajar dan Mahasiswa dengan Ayatullah Khamenei

Seribuan lebih delegasi dari siswa dan mahasiswa Iran bertemu dengan Ayatullah Sayid Ali Khamenei dalam pertemuan memperingati Hari Mahasiswa di Iran.

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Pada Senin pagi (3/11), bertepatan dengan peringatan 13 Aban -di Iran diperingati sebagai Hari Mahasiswa- sekelompok pelajar dan mahasiswa dari seluruh Iran bertemu dengan Pemimpin Besar Revolusi Islam Iran, Ayatullah al-Udzma Khamenei, di Husainiyah Imam Khomeini.