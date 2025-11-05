Galeri Foto: Suasana Pertemuan Pelajar dan Mahasiswa dengan Ayatullah Khamenei

Seribuan lebih delegasi dari siswa dan mahasiswa Iran bertemu dengan Ayatullah Sayid Ali Khamenei dalam pertemuan memperingati Hari Mahasiswa di Iran.
5 November 2025 - 06:38
News ID: 1746734
Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Pada Senin pagi (3/11), bertepatan dengan peringatan 13 Aban -di Iran diperingati sebagai Hari Mahasiswa- sekelompok pelajar dan mahasiswa dari seluruh Iran bertemu dengan Pemimpin Besar Revolusi Islam Iran, Ayatullah al-Udzma Khamenei, di Husainiyah Imam Khomeini.
