Pekerja Dermaga Italia Halangi Pelayaran Kapal Saudi yang Angkut Senjata untuk Israel

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Dilansir dari The Cradle , sebuah majalah berita daring yang berbasis di Amerika Serikat dan memfokuskan pemberitaannya pada geopolitik Asia Barat (Timur Tengah) menyebutkan kapal Bahri Yanbu, yang dioperasikan oleh perusahaan pelayaran Saudi Bahri, yang tiba dari Baltimore, Maryland, dijadwalkan untuk mengangkut perangkat keras militer buatan raksasa senjata Italia Leonardo — termasuk meriam Oto Melara yang ditujukan untuk Abu Dhabi — beserta tank atau persenjataan berat lainnya yang dilaporkan telah ditempatkan di dermaga Italia. Inspeksi rutin mengungkapkan bahwa kapal tersebut mengangkut senjata dan amunisi untuk Israel setelah 40 pekerja dermaga menaiki kapal tersebut.

“Kami tidak bekerja untuk perang,” kata Jose Nivoi dari Kolektif Otonom Pekerja Pelabuhan dan Serikat Pekerja Sindicale di Base, menambahkan bahwa Otoritas Pelabuhan telah menjanjikan pembicaraan untuk mendirikan “observatorium permanen terhadap perdagangan senjata.”

Para pemimpin serikat pekerja Italia telah memperingatkan bahwa penanganan pengiriman semacam itu merupakan keterlibatan dalam kejahatan perang yang dilakukan oleh Israel di Jalur Gaza, dan bersumpah untuk melarang pembongkaran senjata untuk zona perang "dengan cara apa pun."

Pekerja pelabuhan Genoa sebelumnya telah mencegat pengiriman senjata serupa di kapal yang sama pada tahun 2019. Insiden ini merupakan yang terbaru dari beberapa pencegatan pengiriman serupa, yang menandakan meningkatnya penolakan internasional terhadap genosida Israel di Gaza.

Pada tanggal 4 Juni, pekerja dermaga Prancis menolak memuat komponen senjata yang ditujukan untuk Israel di Fos-Marseille, Prancis. Kapal tersebut terpaksa meninggalkan pelabuhan tanpa kargo. Pencegatan terbaru ini terjadi ketika Israel berencana untuk menduduki Kota Gaza sepenuhnya. Pengepungan brutal Israel di jalur tersebut terus memperburuk bencana kelaparan yang parah, yang telah menyebabkan puluhan orang, termasuk anak-anak, meninggal karena kelaparan dalam beberapa pekan terakhir.

Secara terbuka, Arab Saudi menuntut status kenegaraan Palestina sebagai imbalan atas normalisasi hubungan resmi dengan Israel, meskipun terdapat kesepakatan rahasia antara Riyadh dan Tel Aviv. Pada tahun 2023, mantan kolonel intelijen Saudi, Rabih al-Anzi, mengakui bahwa Arab Saudi membantu mempersenjatai Israel untuk perang melawan Hamas karena kekurangan amunisi Barat akibat perang Ukraina.

Pada bulan Juni tahun ini, Anzi juga mengatakan bahwa Riyadh mendukung perang Israel melawan Iran dengan membuka wilayah udaranya untuk jet-jet tempur Israel dan membantu mencegat pesawat nirawak Iran. Negara-negara Arab lainnya, termasuk UEA, yang menormalisasi hubungan dengan Israel pada tahun 2020, telah berkontribusi pada industri militer dan ekonomi Israel selama perang genosida di Gaza.

Sejak perang Israel di Gaza setelah Operasi Banjir Al-Aqsa, UEA telah memfasilitasi jalur darat antara Israel dan negara-negara Arab untuk membantu pemerintah Israel melewati blokade Yaman. Sebagai bagian dari upaya ini, barang-barang tiba di UEA melalui kapal dan diangkut dengan truk ke Arab Saudi dan Yordania sebelum dikirim ke Israel melalui Jembatan Raja Hussein.

Hubungan pertahanan UEA-Israel telah berkembang pesat sejak Perjanjian Abraham 2020. Kesepakatan terbaru, yang belum difinalisasi, akan melibatkan Emirati Edge Group untuk membeli drone Hermes 900 dari perusahaan militer Israel, Elbit Systems.