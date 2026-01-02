Nama “Muhammad” berada di puncak daftar nama anak laki-laki paling populer di Provinsi Ontario, Kanada

Kantor Berita Internasional Ahlulbait - ABNA - Berdasarkan data tahunan yang dirilis di Provinsi Ontario di Kanada timur, nama “Muhammad” untuk pertama kalinya dalam setidaknya sepuluh tahun terakhir masuk ke dalam daftar 10 nama anak laki-laki teratas. Dengan menempati peringkat kesembilan, nama ini menjadi salah satu nama paling populer di kalangan bayi laki-laki di provinsi tersebut.

Dalam daftar tersebut, nama-nama “Noah”, “Liam”, “Theodore”, “Oliver”, dan “Jack” menempati peringkat teratas untuk anak laki-laki. Sementara itu, pada kategori anak perempuan, “Olivia”, “Charlotte”, dan “Sophia” dinobatkan sebagai nama-nama paling populer. Perubahan dalam daftar ini menunjukkan semakin kuatnya kehadiran komunitas Muslim serta refleksi identitas Islam dalam struktur budaya Kanada.

Muhammad Haseeb Ahmad , seorang insinyur perangkat lunak dan lulusan Universitas Windsor, Kanada, menyampaikan kegembiraannya atas perkembangan ini. Ia mengatakan bahwa masuknya nama “Muhammad” ke dalam jajaran nama teratas merupakan sebuah kebanggaan, dan menunjukkan bahwa identitas umat Muslim di masyarakat Kanada kini semakin terlihat.