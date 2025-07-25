Anwar Ibrahim: Kami Tetap Berpegang pada Sikap Kami terhadap Iran dan Gaza

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Mengutip Russia Today (RT Arabic), Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, mengatakan bahwa meskipun Malaysia mendapat tekanan dari Amerika Serikat dalam perundingan tentang pengurangan tarif bea masuk, negara itu tetap konsisten pada posisinya terhadap Jalur Gaza dan juga terhadap Iran.

Ia menambahkan: Meskipun ada tekanan, ancaman, dan keberatan terhadap sikap kami mengenai Palestina dan Gaza, atau terhadap hubungan baik kami dengan Iran, tekanan-tekanan tersebut tidak akan mampu mengubah posisi dan pandangan kami yang tetap sebagai negara merdeka dan berdaulat.

Anwar Ibrahim menegaskan bahwa Malaysia akan terus membela sikap konsistennya terhadap Palestina di berbagai forum internasional termasuk di PBB, Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), dan Liga Arab.

Menurutnya, perundingan antara Kuala Lumpur dan Washington tentang pengurangan tarif bea masuk Amerika Serikat terhadap barang-barang buatan Malaysia masih terus berlangsung dan belum mencapai tahap akhir.