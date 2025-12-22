Dewan Syiah Australia: Jangan Jadikan Insiden Sydney sebagai Alasan untuk Menekan Muslim dan Pendukung Palestina!

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Dewan Syiah Australia, melalui sebuah pernyataan resmi pasca insiden penembakan di Sydney, memperingatkan agar tragedi ini tidak disalahgunakan secara politis untuk memperketat tekanan keamanan dan media terhadap umat Islam serta kelompok-kelompok pendukung Palestina.

Menurut laporan Kantor Berita Internasional Ahlulbait (a) – ABNA – Dewan Syiah Australia, dalam pernyataannya setelah insiden penembakan mematikan di kota Sydney, menyampaikan keprihatinan serius terhadap upaya sebagian pihak yang mencoba mengaitkan peristiwa tersebut dengan aksi-aksi protes damai pendukung Palestina, serta terhadap peningkatan tindakan represif keamanan terhadap komunitas Muslim.

Teks lengkap pernyataan Dewan Syiah Australia adalah sebagai berikut:

Satu minggu setelah serangan teroris yang menyedihkan di Pantai Bondi, kami mengenang para korban yang kehilangan nyawa serta mereka yang mengalami luka-luka, dan menyampaikan rasa duka cita dan simpati mendalam kepada keluarga serta orang-orang tercinta mereka.

Dalam hari-hari setelah tragedi ini, kami sangat prihatin terhadap upaya-upaya yang, tanpa menyajikan bukti apa pun, mencoba mengaitkan serangan tersebut dengan aksi-aksi protes damai pendukung Palestina. Klaim semacam ini tidak bertanggung jawab dan merugikan. Aksi damai merupakan bentuk partisipasi sipil yang sah. Mengaitkannya dengan tindakan terorisme justru melemahkan kebebasan demokratis dan secara tidak adil memberi stigma kepada komunitas yang sama sekali tidak memiliki keterkaitan dengan kekerasan bersenjata.

Kami juga sangat khawatir dengan penangkapan secara keras dan sorotan media yang berlebihan terhadap tujuh pria Muslim di wilayah Liverpool, Sydney, sementara pihak berwenang sendiri mengakui bahwa tidak ada bukti yang menunjukkan adanya ancaman dari individu-individu tersebut. Tindakan seperti ini berpotensi merusak kepercayaan publik, memperbesar ketakutan sosial, dan memperkuat stereotip berbahaya—terutama terhadap umat Islam. Dalam sepekan terakhir, kami menyaksikan peningkatan yang signifikan dalam kasus-kasus ujaran kebencian anti-Muslim.

Pada bagian akhir, Dewan Syiah Australia memperingatkan agar tidak terburu-buru dalam mengesahkan undang-undang atau kebijakan baru pasca tragedi ini, khususnya apabila langkah-langkah tersebut tidak memiliki dampak nyata dalam mencegah serangan di masa depan. Alih-alih mempolitisasi tragedi ini, fokus seharusnya diarahkan pada faktor-faktor nyata seperti akses terhadap senjata dan kemungkinan kelemahan dalam sistem intelijen.

Kami menyerukan kepada para pemimpin untuk bertindak dengan pengendalian diri, tanggung jawab, serta komitmen terhadap persatuan, keadilan, dan perlindungan kebebasan sipil bagi seluruh warga negara Australia.