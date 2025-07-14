Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Umat Islam sedunia khususnya pengikut Ahlulbait ketika Muharram tiba seketika merasakan kedukaan mendalam. Mereka mengenang terbantainya Imam Husain as di Padang Karbala. Tidak jarang mereka sampai menangis meneteskan airmata saat penggalan kisah terbantainya Imam Husain as dan keluarganya di hari Asyura dibacakan kembali. Pertanyaannya, mengapa peringatan Asyura harus selalu dilakukan? Apa manfaatnya menangisi kesyahidan Imam Husain as? Bukankah tangisan itu bermakna kelemahan? Saksikan penyampaian dari Ust. Ismail Amin, M.A. ini untuk mendapatkan penjelasannya secara ringkas.