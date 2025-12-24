Reaksi Arab Saudi terhadap Kesepakatan Pertukaran Ribuan Tahanan di Yaman

Menurut laporan kantor berita ABNA yang mengutip Al-Mayadeen, Kementerian Luar Negeri Arab Saudi mengeluarkan pernyataan yang menyambut baik kesepakatan pertukaran tahanan di Yaman dan menganggap langkah ini sebagai langkah kemanusiaan penting dalam upaya mengurangi penderitaan manusia.

Pernyataan tersebut menyebutkan bahwa Arab Saudi mendukung upaya-upaya yang sedang berlangsung untuk mewujudkan perdamaian, keamanan, dan stabilitas di Yaman.

Perlu dicatat bahwa pemerintah Yaman yang berbasis di Aden (didukung Riyadh) dan pemerintah yang berbasis di Sana'a (Ansarullah) telah menyepakati pertukaran sekitar 3.000 tahanan. Abdul-Qader al-Murtada, Ketua Komite Nasional Urusan Tahanan gerakan Ansarullah, mengumumkan: "Kami telah sepakat dengan pihak lawan untuk mempertukarkan tahanan; di mana 1.700 tahanan kami akan ditukar dengan 1.200 tahanan dari pihak lawan, yang mencakup 7 warga Arab Saudi dan 23 warga Sudan."

Al-Murtada menyampaikan apresiasi kepada otoritas Oman karena telah memfasilitasi negosiasi pertukaran tahanan tersebut dan membantu menyukseskan perundingan ini.