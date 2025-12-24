Al Jazeera Meninjau: Kemungkinan Penyebab Jatuhnya Pesawat Pejabat Militer Libya

Menurut laporan kantor berita ABNA, situs web Al Jazeera melaporkan bahwa penyelidikan Turki mengenai insiden jatuhnya pesawat Mohammed Al-Haddad, Kepala Staf Umum Angkatan Darat Libya, dan rombongannya di dekat Ankara masih terus berlanjut. Analis dan pakar menunjuk pada berbagai skenario dan menganggap kemungkinan gangguan teknis sangat kuat.

Cahit Tuz, mantan penasihat Perdana Menteri Turki dan pakar Timur Tengah, mengatakan bahwa informasi resmi sejauh ini menunjukkan bahwa pesawat tersebut meminta pendaratan darurat 35 menit setelah lepas landas dari Ankara, sebelum kontak terputus dan pesawat jatuh di daerah Haymana. Ia menambahkan bahwa kemungkinan besar gangguan teknis pada sistem elektronik pesawat menyebabkan kecelakaan tersebut.

Elnur Cevik, mantan penasihat Presiden Turki, mengatakan bahwa insiden ini sangat menyedihkan. Pilot sempat melaporkan gangguan teknis dan meminta kembali ke landasan sebelum menghilang dari radar. Ledakan besar terjadi setelah pesawat jatuh, yang kemungkinan disebabkan oleh terbakarnya bahan bakar.

Perdana Menteri Pemerintah Persatuan Nasional Libya mengumumkan bahwa Letnan Jenderal Al-Faturi Gribil, Kepala Staf Angkatan Darat Libya, dan Brigadir Jenderal Mohammad Al-Qatiwi, serta sejumlah pengawal tewas dalam kecelakaan ini. Al-Haddad mengunjungi Turki untuk membahas perjanjian maritim dan sempat bertemu dengan Menteri Pertahanan Turki Yaşar Güler sebelum kecelakaan terjadi.