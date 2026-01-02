Menhan: Kekuatan Rudal Iran Tidak Akan Hancur oleh Perang Maupun Negosiasi

Menurut laporan kantor berita ABNA, Aziz Nasirzadeh, Menteri Pertahanan, saat mengunjungi kediaman Syahid Salami, bertemu dan berbincang dengan keluarga martir mulia tersebut. Dalam pertemuan itu, Menhan menyoroti peran penting Syahid Salami dalam pembentukan dan pengembangan Pasukan Dirgantara Korps Garda Revolusi Islam (IRGC): "Syahid Salami adalah salah satu pendiri Pasukan Dirgantara dan memainkan peran menentukan dalam meningkatkan kekuatan pertahanan negara di bidang rudal dan teknologi modern."

Brigadir Jenderal Nasirzadeh menegaskan bahwa kemampuan rudal Iran tidak dapat dinegosiasikan: "Kekuatan rudal tidak dapat dihancurkan oleh bom, negosiasi, atau pembunuhan pengecut terhadap para ilmuwan dan komandan; karena pengetahuan ini telah tertanam dalam pikiran putra-putra Iran." Ia juga mencatat bahwa resolusi internasional tidak akan berpengaruh, seraya menambahkan: "Hari ini kekuatan kami jauh melampaui masa perang 12 hari, dan jika ada ancaman terhadap Iran, tanggapan angkatan bersenjata akan diberikan dengan ketegasan penuh tanpa kompromi."