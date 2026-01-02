Serbuan Pasukan Rezim Zionis ke Berbagai Wilayah Tepi Barat

Menurut laporan kantor berita ABNA yang mengutip Palestine Today, pasukan Israel menyerbu beberapa kota dan desa di Tepi Barat pada dini hari tadi. Sumber-sumber Palestina menyatakan bahwa militer Israel menyerang Bal'a di timur Tulkarm. Pada saat yang sama, sumber lokal melaporkan masuknya pasukan pendudukan ke Halhul di utara Hebron.

Selain itu, pasukan pendudukan menyita sebuah kendaraan ambulans milik Perhimpunan Bulan Sabit Merah Palestina di Jenin. Selama serbuan di Halhul, pasukan pendudukan menyerbu sebuah rumah tinggal dan menggeledah beberapa rumah lainnya. Sementara itu, militer Israel juga menyerbu Dura di selatan Hebron.

Sumber lokal menyatakan bahwa selama penyerbuan ke Halhul, tentara rezim Zionis menggunakan granat suara (stun grenade), dan operasi penggeledahan rumah-rumah masih terus berlangsung hingga saat ini.