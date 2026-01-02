  1. Home
  2. melayani
  3. Berita Asia Barat dan Timur Tengah

Dewan Kepresidenan Yaman Serukan "Dewan Transisi" Hindari Eskalasi Ketegangan

2 Januari 2026 - 16:20
News ID: 1768817
Source: ABNA
Dewan Kepresidenan Yaman Serukan "Dewan Transisi" Hindari Eskalasi Ketegangan

Seorang anggota Dewan Kepresidenan yang berafiliasi dengan pemerintah Yaman (yang didukung Arab Saudi), pada hari Kamis menyerukan Dewan Transisi Selatan (STC, yang berafiliasi dengan UEA) untuk menghindari penggiringan situasi ke arah komplikasi dan ketegangan yang lebih besar.

Menurut laporan kantor berita ABNA yang mengutip surat kabar Rai Al-Youm, Abdullah Al-Alimi merilis pesan ini beberapa jam setelah televisi resmi Yaman melaporkan bahwa pasukan Dewan Transisi telah menyerbu bandara "Al-Rayyan" di Hadramaut dan menjarah isinya.

Al-Alimi mengatakan: "Dengan dimulainya tahun baru, kami menekankan bahwa masih ada kesempatan untuk kembali ke suara akal sehat dan kebijaksanaan; pencegahan pertumpahan darah dan pengurangan ketegangan masih mungkin dilakukan, dan ini harus dimulai dengan penarikan pasukan secara nyata dari Hadramaut dan Al-Mahrah." Ia memperingatkan bahwa pembukaan front konflik baru akan memperburuk penderitaan rakyat yang sudah kelelahan.

Kelompok Dewan Transisi Selatan (STC) yang didukung UEA menyatakan bahwa mereka tidak akan mundur dari provinsi Hadramaut dan Al-Mahrah, dan baru-baru ini telah mengirimkan peralatan militer besar-besaran untuk memperkuat pengaruh mereka di wilayah tersebut.

Your Comment

You are replying to: .
captcha