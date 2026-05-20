Upacara Memperingati Kesyahidan Dr. Amir Abdollahian diadakan dengan kehadiran dan seorang mantan Marinir Amerika!

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Upacara peringatan dua tahun gugurnya Emir Diplomasi Perlawanan, Syahid Dr. Amir Abdollahian, diadakan pada Selasa malam, 19 Mei 1405, dengan dihadiri keluarga syahid, pidato oleh Hojjatoleslam Wal-Muslimin Dr. Rostami, perwakilan Pemimpin Tertinggi di universitas, dan kehadiran khusus seorang mantan penembak jitu dari pasukan teroris Amerika.

Upacara yang diadakan di area Lapangan Vanak di Teheran ini dimulai setelah pembacaan beberapa ayat dari Al-Quran dan pengumuman lagu kebangsaan, kemudian dilanjutkan dengan penampilan kelompok mahasiswa yang membawakan lagu-lagu revolusioner.

Pidato Dr. Meysam Motiei yang memuji Ahlulbayt (AS) merupakan bagian istimewa lainnya dari upacara tersebut, di mana para hadirin, dengan menyebut nama Sayyid al-Shohada (AS), menghormati kenangan para syuhada revolusi dan perang yang dipaksakan, terutama pemimpin revolusi yang gugur.

Hojjatoleslam Dr. Rostami, perwakilan Pemimpin Tertinggi di universitas dan Sekretaris Jenderal konferensi "Mujahidin di Luar Negeri", pembicara dalam upacara tersebut, dalam pidatonya, menghormati kenangan para syuhada yang mengabdi kepada Ayatollah Raisi yang gugur, Presiden yang gugur, dan terutama Emir Diplomasi Perlawanan, Syuhada Dr. Amir Abdollahian.

Syahid Amir Abdollahian, pembawa pesan perlawanan dan wacana anti-kesombongan

Menjelaskan jasa-jasa berharga pemerintah Syahid Raisi dalam diplomasi perlawanan dan memajukan tujuan sistem suci Republik Islam Iran serta menyampaikan pesan bangsa kepada dunia, Dr. Rostami menambahkan: Syahid Amir Abdollahian menyampaikan wacana perlawanan dan anti-kesombongan kepada dunia, dan peran tak tertandingi dari syahid terkasih itu dalam perjalanan poros perlawanan akan abadi.

Dukungan saat ini untuk Iran adalah hasil dari upaya-upaya seperti Syahid Amir Abdollahian.

Istri Dr. Amir Abdollahian juga menyebutkan hasil dari kinerja diplomatik syahid terhormat ini sebagai penguatan front perlawanan, hubungan khusus dengan negara-negara regional dan negara-negara Asia Timur, dan kehadiran Iran dalam perjanjian internasional seperti Shanghai dan perjanjian regional lainnya.

Ia menunjuk pada keberhasilan upaya diplomatik Syahid Amir Abdollahian dan rekan-rekannya dan berkata: Kita melihat hasil dari upaya tersebut dalam perang, bagaimana pemerintah Eurasia, Asia Timur, dan bahkan Eropa mendukung Republik Islam Iran melawan front arogansi. Hari ini, upaya syahid ini selama beberapa tahun terakhir telah membuahkan hasil.

Pada akhirnya, istri Syahid Amir Abdollahian mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi orang-orang yang hadir dalam upacara yang luar biasa ini (yang diiringi hujan).

Mantan Marinir AS: Maafkan kami!

Kehadiran mantan Marinir AS di pasukan teroris merupakan bagian yang istimewa dan menarik dari upacara tersebut.

"Ken Nicholas O'Keefe", yang lahir di California dan telah menjadi anggota Korps Marinir AS sejak usia 19 tahun, menjadi tamu dalam upacara tadi malam dalam kunjungan kelimanya ke Iran dan memberikan penghormatan kepada keberanian dan semangat rakyat Iran yang hadir di Lapangan Vanak di Teheran dengan menghadiri upacara tersebut.



Aktivis sipil dan media Amerika ini memulai pidatonya atas nama rakyat Amerika dengan meminta maaf kepada rakyat Iran dan menganggap kemartiran pemimpin Iran yang gugur di tangan pasukan Amerika dan Israel sebagai kejahatan yang tak termaafkan dan menyatakan penyesalan yang mendalam atas hal tersebut.

"Matilah Amerika" adalah pesan persahabatan dengan rakyat Amerika dan permusuhan dengan para penjahat.

Ia menganggap respons hangat dan penuh kasih sayang dari hadirin terhadap perasaannya sebagai tanda pemahaman mendalam rakyat Iran, terutama tentang makna slogan "Matilah Amerika," dan berkata: "Makna dari 'Matilah Amerika' Anda adalah pesan persahabatan dengan rakyat Amerika dan permusuhan dengan para politisi dan pengambil keputusan yang, bertentangan dengan kehendak dan kepentingan negara dan rakyat Amerika, melakukan kejahatan, menghasut perang, dan agresi di seluruh dunia."

Ken O'Keefe, yang setelah melihat kebenaran perang sebagai akibat dari partisipasinya dalam Perang Teluk Persia, mendedikasikan hidupnya untuk menyebarkan dan mempromosikan kebenaran serta menghadapi agresi Amerika, menambahkan: "Segala sesuatu yang saya miliki, dari berkat kesehatan hingga kemauan dan kemampuan untuk bekerja tanpa lelah untuk menyebarkan kebenaran dan menghadapi Zionisme internasional, semuanya karena rahmat Tuhan."

Mimpi saya adalah untuk melawan Zionis dan mengakhiri Israel.

Ia, yang merupakan seorang Kristen yang taat dan memiliki keyakinan yang mendalam kepada Tuhan dan kehadiran ilahi di setiap momen hidupnya, menambahkan: Daging ikan adalah satu-satunya makanan non-vegetarian saya, karena ia menganggap penyiksaan hewan sebelum disembelih sebagai tindakan tidak manusiawi (cara hewan ternak disembelih di Barat sebagian besar merupakan proses yang tidak manusiawi). Ia menyatakan mimpinya untuk melawan Israel di garis depan perlawanan dan menganggapnya sebagai suatu kehormatan untuk terbunuh dengan cara ini, karena setelah melakukan perjalanan ke Palestina yang diduduki (lebih dari 20 tahun yang lalu) dan melihat kejahatan Zionis, ia melihat mereka sebagai bahaya terbesar bagi umat manusia dan musuh generasi mendatang.

Ia menganggap citra yang dimiliki banyak orang di dunia tentang bangsa Iran sebagai hasil dari bertahun-tahun dan berpuluh-puluh tahun kebohongan dan kebencian oleh media yang sepenuhnya "dimiliki, dikendalikan, dan dikelola oleh Zionisme internasional." Namun, citra ini runtuh setelah kemartiran Pemimpin Tertinggi Revolusi dan kejahatan AS dalam pembantaian anak-anak di Minab, dan kebenaran masyarakat Iran sedang dilihat oleh orang-orang di dunia.

Mantan tentara Amerika ini, dengan menghadiri pertemuan publik di berbagai bagian Teheran, menyampaikan dukungannya dan sebagian besar warga Amerika untuk front perlawanan, dan Iran khususnya, kepada rakyat Iran.