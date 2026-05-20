Ayatullah Mujtaba Khamenei: Syahid Raisi adalah sumber semangat bagi bangsa Iran

Kantor Berita Internasional Ahlulbait - ABNA - Ayatollah Seyyed Mojtaba Hosseini Khamenei, Pemimpin Tertinggi Revolusi Islam, dalam sebuah pesan pada kesempatan peringatan dua tahun kesyahidan Syahid Seyyed Ebrahim Raisi dan memperingati para syuhada yang berbakti, menyebutkan tanggung jawab, semangat muda, perhatian terhadap keadilan, diplomasi yang aktif dan bermanfaat, dan terutama sebagai pribadi yang dekat dengan rakyat sebagai karakteristik utama Syahid Raisi, yang mendorong para sahabat Iran, termasuk para pejuang front perlawanan yang kuat dan banyak simpatisan rezim.

Teks pesan Pemimpin Tertinggi adalah sebagai berikut:

Dengan nama Allah, Yang Maha Pengasih, Yang Maha Penyayang

Menghormati para syuhada penerbangan Mei, yang dipimpin oleh Presiden Hojjatoleslam Raisi yang gugur, adalah pengingat akan kesyahidan banyak syuhada yang mengabdi kepada Republik Islam Iran; Dari Motahari, Beheshti, Rajai, Bahonar, hingga Raisi, Al-Hashem, Amir-Abdollahian, dan Larijani, ratusan tokoh terkemuka dan terpelajar dari sekolah Khomeini yang agung dan Khamenei yang terkasih, Pemimpin Tertinggi Republik Islam, yang menghiasi jabatan pelayanan tulus dan militan para pejabat Republik Islam dengan tanda tangan berdarah mereka.

Di antara karakteristik menonjol Syahid Raisi dapat disebutkan: tanggung jawab, jiwa muda, perhatian terhadap keadilan, diplomasi yang aktif dan bermanfaat, dan terutama popularitasnya. Karakteristik ini mendorong para sahabat Iran, termasuk para mujahidin dari front perlawanan yang kuat dan banyak simpatisan rezim. Semua ini, tentu saja, bercampur dengan spiritualitas yang berakar dalam di jiwanya. Dalam hubungan antara pejabat dan rakyat, karakteristik positif dan berpengaruh mengarah pada apresiasi timbal balik. Dengan demikian, prosesi pemakamannya menuju sisi tuan dan pelayannya, Hazrat Abi al-Hasan al-Reza, semoga Allah memberinya berkah dan keselamatan, dilaksanakan dengan kemegahan yang tak tertandingi. Masa jabatan presiden yang belum selesai dari martir tersebut memberikan ukuran upaya dan kasih sayang bagi bangsa dan negara sambil menjaga kemerdekaannya.

Sekarang kita menghadapi ciptaan epik bangsa Iran dalam perlawanan historis yang unik melawan dua pasukan teroris global. Hal ini membuat beban tugas para pejabat Republik Islam - dari pimpinan dan kepala pasukan hingga semua tingkat manajer - lebih berat daripada di masa lalu. Hari ini, berkat berkah persatuan bangsa dan pemerintah serta semua lembaga Republik Islam, dalam memperkuat motivasi dan pelayanan ganda dan tekun para pejabat, mengurai simpul-simpul masalah dan kekhawatiran rakyat, terutama di bidang ekonomi dan mata pencaharian, lapangan dan kehadiran langsung, dan menetapkan peran serius bagi rakyat yang telah diutus di jalan kemajuan negara dan pergerakan penuh harapan menuju masa depan yang cerah.



Semoga rahmat dan ridha Allah tercurah kepada para syuhada yang berbakti, dan semoga pertolongan Allah serta doa-doa Tuhan kita, semoga Dia mempercepat kedatangan-Nya, menjadi penopang bagi mereka yang berbakti kepada umat Muslim Iran.

Seyyed Mojtaba Hosseini Khamenei