Dokter Tanpa Batas memperingatkan tentang serangan rezim Zionis terhadap staf medis Lebanon

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Dokter Tanpa Batas mengutuk serangan pasukan militer rezim Zionis terhadap pekerja bantuan dan petugas kesehatan di Lebanon dengan sekeras-kerasnya, menekankan bahwa penargetan staf medis sekarang mengancam nyawa warga sipil Lebanon dan melemahkan kapasitas untuk respons kemanusiaan dan medis di Lebanon selatan.

Menurut surat kabar Lebanon Al-Akhbar, organisasi tersebut menyatakan dalam sebuah pernyataan bahwa sebuah drone Israel menargetkan tiga pekerja bantuan pada hari Selasa, 12 Mei, di daerah Nabatiyeh saat mereka mencoba membantu seorang korban luka yang selamat dari serangan sebelumnya. Akibat serangan tersebut, dua pekerja bantuan tewas di tempat kejadian, sementara yang ketiga terluka dan dibawa ke unit gawat darurat rumah sakit Al-Najda Al-Shaabiyya, tempat tim MSF beroperasi.

MSF menambahkan bahwa para pekerja bantuan yang dikirim dari rumah sakit Al-Najda Al-Shaabiyya dan menyaksikan penargetan rekan-rekan mereka kemudian terpaksa kembali ke lokasi serangan untuk mengambil jenazah para korban.

Jeremy Restor, koordinator program organisasi di Lebanon, menyatakan kemarahan yang mendalam atas kemartiran para pekerja bantuan Lebanon dan mengatakan bahwa organisasi tersebut sangat menentang normalisasi serangan terhadap pekerja kesehatan Lebanon.

Organisasi tersebut mencatat bahwa dalam beberapa bulan terakhir mereka telah meningkatkan dukungannya untuk rumah sakit “Al-Najda Al-Sha’biyya” untuk menangani insiden dengan korban jiwa yang besar, dan bahwa tim mereka juga telah bekerja bersama para penyelamat dan petugas pertolongan pertama di berbagai wilayah provinsi Nabatieh.

MSF menekankan bahwa tim mereka telah berpartisipasi dalam proses pemindahan korban luka ke pusat-pusat medis dan telah mendukung staf yang terus menjalankan tugas mereka meskipun mengalami kerugian besar dan ketakutan yang disebabkan oleh serangan dan penargetan berulang.

MSF memperingatkan serangan Zionis terhadap tenaga medis Lebanon

Penargetan berulang terhadap para penyelamat dan rumah sakit

Organisasi tersebut menganggap insiden 12 Mei sebagai bagian dari tren serangan yang mengkhawatirkan terhadap sektor kesehatan Lebanon, dan mengumumkan bahwa tim mereka telah menyaksikan konsekuensi dari serangan udara, serangan drone, dan penembakan artileri dalam beberapa minggu terakhir, serangan yang menargetkan rumah sakit, kendaraan darurat, dan peralatan medis, menewaskan dan melukai warga sipil dan petugas kesehatan.

MSF menambahkan bahwa otoritas kesehatan Lebanon, media, dan organisasi bantuan lainnya juga telah mendokumentasikan serangan berulang terhadap tim penyelamat saat mereka mencoba menyelamatkan korban luka.

MSF juga menjelaskan bahwa di Nabatieh dan daerah lain di Lebanon selatan, tim bantuan sering kali terpaksa menunda atau membatasi operasi penyelamatan karena kekhawatiran akan menjadi sasaran langsung.

Organisasi tersebut mengatakan beberapa pekerja bantuan hanya berada di daerah yang diserang selama beberapa menit, karena takut akan serangan lebih lanjut.

MSF juga mencatat bahwa beberapa tim penyelamat yang didukung MSF terkadang menolak untuk menggunakan alat penggalian berat atau menunda operasi penyelamatan, sehingga beberapa korban luka terjebak di bawah reruntuhan selama berjam-jam atau bahkan berhari-hari.

Dokter Tanpa Batas menekankan bahwa tim medis mereka telah menemukan kasus di mana kondisi korban luka memburuk secara signifikan karena penundaan operasi penyelamatan dan pemindahan, dan beberapa di antaranya akhirnya meninggal karena parahnya luka-luka mereka.

Dokter Tanpa Batas memperingatkan serangan Israel terhadap staf medis Lebanon

Statistik yang mengkhawatirkan tentang serangan terhadap sektor kesehatan Lebanon

Organisasi tersebut mengumumkan bahwa sejak dimulainya dukungannya untuk rumah sakit "Al-Najda Al-Sha'biya" pada awal Maret, rumah sakit tersebut telah menerima 725 korban luka, dan 232 orang telah gugur selama transfer atau gugur di dalam rumah sakit.

Menurut statistik dari Organisasi Kesehatan Dunia, dari tanggal 2 Maret hingga 12 Mei, tercatat 161 serangan oleh tentara Israel terhadap pusat dan fasilitas medis di Lebanon, yang mengakibatkan 110 kematian dan 252 luka-luka.

Dokter Tanpa Batas menambahkan bahwa dari serangan-serangan ini, 15 terjadi setelah gencatan senjata dimulai pada 17 April, yang mengakibatkan 12 kematian dan 21 luka-luka.

Organisasi tersebut percaya bahwa statistik ini menunjukkan bahwa gencatan senjata telah gagal mengakhiri tindakan permusuhan tentara Israel atau menciptakan kondisi bagi kembalinya pengungsi Lebanon ke rumah mereka.

Dokter Tanpa Batas menekankan bahwa, menurut hukum humaniter internasional, petugas kesehatan, pekerja bantuan, kendaraan penyelamat, dan fasilitas medis harus dilindungi, dan menargetkan mereka bukan hanya bencana kemanusiaan bagi keluarga dan kolega para korban, tetapi juga melemahkan sistem kesehatan yang sudah berada di bawah tekanan.

Organisasi tersebut mengakhiri pernyataannya dengan menyerukan penghentian segera serangan terhadap petugas medis, pekerja bantuan, dan fasilitas medis di Lebanon, dan menekankan perlunya mengakhiri kekerasan yang mengancam nyawa warga sipil dan mereka yang berusaha menyelamatkan mereka.