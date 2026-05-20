Pasukan Intelijen Iran Bongkar Sel-Sel Teroris di Iran Tenggara

Teheran, Purna Warta – Kementerian Intelijen Iran mengumumkan bahwa pasukannya telah membongkar empat sel teroris di wilayah tenggara negara itu dan menangkap 19 militan sebelum mereka dapat melakukan operasi apa pun.

Dalam pernyataan yang dirilis pada hari Selasa, kementerian mengatakan pasukannya di Provinsi Sistan dan Balouchestan mengidentifikasi dan menangkap 19 teroris yang termasuk dalam empat sel teroris Takfiri yang beroperasi di bawah arahan langsung musuh Amerika-Zionis.

Menurut pernyataan tersebut, para militan ditangkap sebelum melakukan tindakan apa pun.

Kementerian menambahkan bahwa pasukan keamanan menemukan sejumlah senjata di tempat persembunyian militan, termasuk satu senapan mesin berat DShK, dua peluncur RPG-7 beserta tujuh roket terkait, satu senapan M4 buatan Amerika, lima senapan AK-47, enam pistol, dua teropong militer, dan sejumlah besar amunisi.

Lebih lanjut, kementerian mencatat bahwa sebagian besar militan yang ditahan adalah warga negara asing yang memasuki Iran setelah direkrut oleh kelompok teroris Takfiri dan menjalani pelatihan militer.