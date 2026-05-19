Biaya Perang Melawan Iran bagi Amerika Serikat Melampaui 85 Miliar Dolar

Menurut kantor berita ABNA, situs "Iran War Cost Tracker" yang memantau biaya perang melawan Iran melaporkan bahwa biaya perang ini dalam 79 hari bagi Amerika Serikat telah melampaui 85 miliar dolar.

Dalam laporan ini disebutkan, angka ini mencakup biaya terkait pengerahan pasukan dan kapal yang ditempatkan di wilayah tersebut serta biaya terkait lainnya. Perkiraan ini hampir tiga kali lipat dari angka 29 miliar dolar yang diumumkan beberapa hari lalu oleh Joel Hurst, salah satu pejabat keuangan terkemuka Pentagon.

Situs web lain yang dijalankan oleh para peneliti Universitas Brown dan memantau dampak perang terhadap konsumen Amerika karena kenaikan harga energi mengungkapkan bahwa kenaikan harga bensin sebesar 51,4 persen dan kenaikan harga solar sebesar 53,4 persen sejauh ini secara total telah merugikan masyarakat Amerika lebih dari 42 miliar dolar, yang setara dengan sekitar 322,47 dolar per rumah tangga Amerika.