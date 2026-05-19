Rezaei: Agresi Baru terhadap Iran Akan Mempermalukan Trump Lebih Dalam

Menurut kantor berita ABNA, juru bicara Komisi Keamanan Nasional Majelis dalam wawancara dengan stasiun televisi Al-Masirah menegaskan bahwa setiap agresi terhadap Iran akan dihadapi dengan respons yang lebih kuat.

Ebrahim Rezaei dalam wawancaranya dengan Al-Masirah mengatakan: "Setiap agresi terhadap negara kami akan dihadapi dengan respons yang lebih kuat, dan kami siap untuk semua skenario."

Ia menambahkan: "Orang Amerika entah harus tunduk pada diplomasi dan kondisi kami, atau tunduk pada kekuatan rudal kami."

Pejabat tinggi Iran ini memperingatkan: "Setiap agresi baru terhadap Iran hanya akan membawa lebih banyak aib bagi Trump. Sejarah Selat Hormuz tidak akan pernah kembali ke kondisi semula, dan tidak ada kekuatan yang dapat membukanya tanpa persetujuan kami."

Juru bicara Komisi Keamanan Nasional juga mengatakan: "Kami sedang menerapkan kerangka hukum baru yang akan disahkan oleh Majelis untuk mengelola selat tersebut. Di bawah kerangka ini, kapal-kapal musuh tidak akan diizinkan melintas."