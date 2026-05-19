Sindiran Mayor Jenderal Rezaei kepada Trump / Dia sendiri yang memberi tenggat waktu, dia sendiri yang membatalkannya

Menurut kantor berita ABNA, Mayor Jenderal Mohsen Rezaei di halaman pribadinya di salah satu jejaring sosial menulis: "Dia memberi tenggat waktu serangan militer dan dia sendiri yang membatalkannya! Dengan harapan kosong untuk menundukkan rakyat dan pejabat Iran!

Tinju besi angkatan bersenjata yang kuat dan bangsa besar Iran akan memaksa mereka mundur dan menyerah."

Beberapa jam sebelumnya, Donald Trump dengan memposting sebuah tulisan, untuk kesekian kalinya mundur dari klaimnya tentang serangan militer ke Iran dan mengklaim telah menunda keputusan ini atas permintaan para pemimpin Arab Saudi, UEA, dan Qatar, serta karena apa yang ia sebut sebagai "berlangsungnya negosiasi serius dengan Teheran."