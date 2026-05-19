Juru bicara Kementerian Luar Negeri negara kita bereaksi terhadap tuduhan tidak berdasar Kanselir Jerman terhadap Iran.

Menurut kantor berita ABNA, Ismail Baghaei dalam reaksinya terhadap tuduhan Kanselir Jerman terhadap Iran terkait insiden ledakan mencurigakan di dekat pembangkit listrik tenaga nuklir Uni Emirat Arab, dalam sebuah pesan berbahasa Jerman, di halaman pribadinya menulis:

"Tuan Friedrich Merz, kemunafikan menjadi jelas ketika serangan terbuka Amerika Serikat dan rezim Zionis terhadap fasilitas nuklir Iran — yang berada di bawah pengawasan Badan Energi Atom Internasional — tidak hanya tidak dikutuk, tetapi secara praktis juga dibenarkan; tetapi tentang insiden yang merupakan operasi bendera palsu dari musuh perdamaian dan kerukunan kawasan, dan yang bahkan UEA pun secara resmi tidak menyatakan Iran bertanggung jawab, tiba-tiba bahasa 'hukum internasional' dan 'keamanan kawasan' digunakan.

Jika serangan terhadap fasilitas nuklir adalah ancaman bagi masyarakat kawasan, prinsip ini harus sama untuk semua negara, bukan hanya ketika kepentingan politik Barat menghendakinya.

Dalam literatur Jerman, 'penghakiman selektif' semacam itu mengingatkan pada 'Hakim Adam' dalam drama 'Kendi yang Pecah'; dia adalah hakim yang pelanggarannya sendiri harus diadili, tetapi dengan kepura-puraan ia berlagak sebagai pembela keadilan!"