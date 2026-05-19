Peringatan Komandan Markas Pusat Khatamul Anbiya (saw.) kepada Amerika Serikat dan Sekutunya

Menurut kantor berita ABNA, Mayor Jenderal Pasdaran Ali Abdullahi, Komandan Markas Pusat Khatamul Anbiya (saw.) dengan menegaskan bahwa: "Kami nyatakan kepada Amerika Serikat dan sekutunya, jangan sekali lagi melakukan kesalahan strategis dan kekeliruan perhitungan." Ia menyatakan: "Mereka harus tahu bahwa Iran Islam dan angkatan bersenjatanya lebih siap dan lebih kuat dari sebelumnya, jari di pelatuk, dan akan merespons setiap agresi dan serangan ulang dari musuh tanah air dan bangsa yang bangga ini dengan cepat, tegas, kuat, dan luas."

Ia menyatakan dengan mengatakan "Musuh-musuh Amerika-Zionis telah berkali-kali menguji bangsa Iran yang pemberani dan angkatan bersenjatanya yang perkasa," Ia menegaskan: "Kami telah membuktikan dengan keagungan dan kehendak Ilahi bahwa kami menunjukkan kekuatan dan kemampuan kami kepada musuh di medan aksi, dan jika kesalahan lain terjadi dari pihak musuh kami, kami akan menghadapinya dengan kekuatan dan kemampuan yang jauh lebih tinggi daripada perang agresi Ramadhan, dan kami akan membela hak-hak bangsa Iran dengan segenap kekuatan dan akan memotong tangan setiap agresor."