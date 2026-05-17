Sejarawan Israel-Amerika: Zionisme Telah Mencapai Kebuntuan Moral dan Material

17 Mei 2026 - 13:40
News ID: 1815343
Source: ABNA
Media rezim Zionis merefleksikan pernyataan tajam dari seorang sejarawan terkemuka Israel-Amerika yang secara gamblang berbicara tentang berakhirnya legitimasi bentuk Zionisme saat ini.

Menurut laporan kantor berita ABNA, media rezim Zionis melaporkan mengutip sejarawan Israel-Amerika Omer Bartov bahwa ia menunjuk pada kebuntuan struktural Zionisme dan mengatakan: Zionisme dalam bentuknya saat ini telah mencapai kebuntuan, baik secara moral maupun material.

Sejarawan ini, ketika mengevaluasi kondisi lapangan, menegaskan: Apa yang terjadi hari ini di Jalur Gaza adalah genosida (pembantaian massal) secara menyeluruh.

Bartov mengenai masa depan politik Amerika dan sikapnya terhadap Tel Aviv menyatakan: Donald Trump, Presiden Amerika Serikat, adalah seorang tokoh rasis, tetapi orang yang akan menggantikannya di masa depan bisa saja sepenuhnya menjadi lawan dan musuh Israel.

