Sejarawan Israel-Amerika: Zionisme Telah Mencapai Kebuntuan Moral dan Material

Menurut laporan kantor berita ABNA, media rezim Zionis melaporkan mengutip sejarawan Israel-Amerika Omer Bartov bahwa ia menunjuk pada kebuntuan struktural Zionisme dan mengatakan: Zionisme dalam bentuknya saat ini telah mencapai kebuntuan, baik secara moral maupun material.

Sejarawan ini, ketika mengevaluasi kondisi lapangan, menegaskan: Apa yang terjadi hari ini di Jalur Gaza adalah genosida (pembantaian massal) secara menyeluruh.

Bartov mengenai masa depan politik Amerika dan sikapnya terhadap Tel Aviv menyatakan: Donald Trump, Presiden Amerika Serikat, adalah seorang tokoh rasis, tetapi orang yang akan menggantikannya di masa depan bisa saja sepenuhnya menjadi lawan dan musuh Israel.