Hak nuklir kami tidak ada hubungannya dengan Amerika; kami tidak akan melepaskan kedaulatan atas Selat Hormuz

Alaeddin Boroujerdi dalam sebuah wawancara, menekankan bahwa kami memiliki syarat-syarat khusus untuk memulai negosiasi potensial, menyatakan: Pihak lawan harus menerima prinsip-prinsip tersebut; jika tidak, negosiasi akan sia-sia dan tidak membuahkan hasil. Mereka harus mematuhi aturan main. Mereka memaksakan perang kepada kami, oleh karena itu mereka harus menerima bahwa mereka adalah agresor dan membayar ganti rugi perang.

Ia melanjutkan: Mereka harus menerima bahwa aset Iran yang diblokir dibebaskan, karena ini adalah ketidakadilan yang nyata terhadap rakyat kami. Juga, sanksi harus dicabut. Penerimaan syarat-syarat ini adalah wajib, karena jika kita bernegosiasi dan bahkan negosiasi berlangsung dua tahun tetapi hasilnya adalah kelanjutan ketidakadilan terhadap rakyat Iran, apa manfaatnya bagi kita?

Anggota Komisi Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Majelis Permusyawaratan Rakyat Iran menegaskan: Di sisi lain, pihak lawan harus menerima bahwa Republik Islam Iran berdaulat atas Selat Hormuz, dan ini adalah bagian dari kedaulatan nasional kami. Dalam perang paksaan terakhir, mengingat kemenangan kami atas musuh, kami memperoleh keuntungan ini dan tidak akan pernah melepaskannya.

Boroujerdi menekankan: Mereka juga harus menerima bahwa kesepakatan apa pun dalam negosiasi potensial di masa depan akan menjadi kesepakatan dengan seluruh poros perlawanan, termasuk Lebanon, Irak, dan Yaman. Jika mereka tidak menerima aturan-aturan ini, masuk ke dalam negosiasi tidak akan ada gunanya.