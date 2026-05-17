Qatar: Harus Dicapai Kesepakatan untuk Mencegah Eskalasi Kembali Ketegangan

Menurut laporan kantor berita ABNA mengutip RT, Kementerian Luar Negeri Qatar mengumumkan bahwa Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, Perdana Menteri Qatar, berkonsultasi melalui telepon dengan Faisal bin Farhan, Menteri Luar Negeri Arab Saudi, mengenai situasi di kawasan tersebut.

Berdasarkan laporan ini, pembicaraan telepon antara kedua pihak Qatar dan Saudi juga membahas proses gencatan senjata antara Iran dan Amerika.

Perdana Menteri Qatar dalam pembicaraan telepon ini menekankan perlunya mendukung upaya mediasi untuk menyelesaikan krisis saat ini melalui dialog.

Ia menambahkan bahwa harus dicapai kesepakatan yang berkelanjutan dengan tujuan mencegah eskalasi kembali ketegangan.

Sebelumnya, Perdana Menteri Qatar juga telah berkonsultasi dengan pejabat Kuwait mengenai perkembangan regional dan proses gencatan senjata tersebut.