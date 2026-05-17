Syarat-syarat Pemimpin Revolusi adalah garis merah kami dalam negosiasi; kami tidak percaya kepada Amerika

Mohammad Saleh Jokar dalam sebuah wawancara, menekankan pentingnya mempertahankan pencapaian di lapangan jika terjadi segala bentuk negosiasi dan proses diplomatik, dan mengatakan: Dalam 47 tahun terakhir, Amerika telah melakukan berbagai macam ancaman terhadap kami. Mereka memberlakukan sanksi selama 47 tahun dan berusaha mengisolasi secara politik bangsa Iran, tetapi mereka tidak berhasil dalam semua upaya tersebut.

Mereka juga mewujudkan ancaman terbaru mereka dengan serangan militer ke negara kami, tetapi dari tindakan ini pun mereka tidak mendapatkan hasil, dan akhirnya bangsa Iran dan pejuang kamilah yang membuat Amerika mengalami kekalahan.

Amerika tidak mencapai tujuannya dalam perang militer melawan Iran.

Ia menambahkan: Memang benar bahwa memaksakan kekalahan kepada Amerika membutuhkan biaya, tetapi jika mereka memiliki kemampuan, mereka akan berusaha melakukan pergantian rezim, menduduki Iran, memecah belah Iran, dan mencuri minyak Iran; seperti yang mereka lakukan terhadap beberapa negara. Tetapi mereka tidak mencapai tujuan mereka, dan hari ini pemenang di lapangan adalah bangsa Iran dan Republik Islam.

Ketua Komisi Urusan Dalam Negeri dan Dewan di Parlemen Iran melanjutkan: Hari ini, siapa yang mengelola Selat Hormuz, menentukan jalurnya, dan menegakkan keamanan adalah Republik Islam.

Amerika datang untuk menghancurkan sistem Republik Islam dengan serangan militer dan mengubah rezim, tetapi sekarang mereka berusaha untuk membuka Selat Hormuz, dan di bidang ini pun mereka telah gagal dan akan gagal di masa depan.

Blokade laut Amerika juga gagal.

Wakil rakyat Yazd di Parlemen Iran menegaskan: Tindakan terakhir Amerika terkait dengan blokade laut, yang juga tidak membuahkan hasil. Pada putaran kedua negosiasi, mereka berusaha mengatakan: Kami melakukan blokade laut dan Anda menguasai Selat Hormuz, pada akhirnya kami mencabut blokade dan Anda membebaskan selat tersebut.

Kebijakan dan skenario Amerika sudah sangat jelas, tetapi Republik Islam tidak pernah bersedia hadir dalam putaran kedua negosiasi. Selama periode ini, usulan-usulan juga diajukan oleh Amerika, tetapi Republik Islam tetap menekankan poin-poin awal yang sama; sepuluh syarat yang disampaikan Pemimpin Tertinggi pada awalnya.

Jokar dengan menyatakan bahwa sepuluh syarat Pemimpin Tertinggi Revolusi adalah garis merah setiap negosiasi, menjelaskan: Sepuluh syarat ini mencakup melintasnya Selat Hormuz secara terkendali dengan koordinasi angkatan bersenjata Iran, penghentian perang terhadap semua komponen poros perlawanan, keluarnya pasukan tempur Amerika dari semua pangkalan di kawasan, pembayaran penuh ganti rugi kepada Iran, pencabutan semua sanksi, penerimaan hak pengayaan Iran, dan pembebasan semua properti dan aset Iran yang diblokir di luar negeri.