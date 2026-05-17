Permintaan 200 Mantan Diplomat Kanada untuk Sanksi terhadap Rezim Zionis

Menurut laporan kantor berita ABNA mengutip Al-Mayadeen, hampir 200 mantan diplomat terkemuka Kanada mengirimkan surat kepada Perdana Menteri Mark Carney meminta agar ia menerapkan sanksi keras terhadap rezim Zionis karena kejahatan rezim tersebut di Jalur Gaza dan Lebanon.

Dalam surat tersebut dinyatakan, pemerintah Kanada harus meninjau ulang perjanjian dagang dengan rezim Zionis dan menyampaikan pesan bahwa jika situasi Palestina dan Lebanon tidak membaik, maka perjanjian kerja sama strategis akan ditangguhkan.

Surat tersebut selanjutnya menunjuk pada peningkatan agresi pemukim Zionis di Tepi Barat dan posisi Tel Aviv yang ingin memperluas pembangunan permukiman ilegal dengan tujuan menghancurkan kemungkinan terbentuknya negara Palestina, dan menekankan perlunya penerapan sanksi tegas.