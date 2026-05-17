Operasi Keamanan yang Belum Pernah Terjadi dari Hashd al-Shaabi di Dekat Perbatasan Arab Saudi

17 Mei 2026 - 13:39
News ID: 1815341
Source: ABNA
Laporan media menunjukkan operasi keamanan yang belum pernah terjadi sebelumnya oleh pasukan Hashd al-Shaabi di sekitar penyeberangan perbatasan dekat Arab Saudi.

Menurut laporan kantor berita ABNA mengutip Russia Al-Youm, sumber keamanan di provinsi Al-Anbar, Irak mengumumkan bahwa pasukan Hashd al-Shaabi telah mengambil tindakan keamanan yang belum pernah terjadi sebelumnya di wilayah yang menuju ke penyeberangan perbatasan Arar dekat Arab Saudi.

Ia menambahkan, operasi tersebut dilakukan setelah memantau pergerakan mencurigakan dari sisa-sisa kelompok teroris.

Berdasarkan laporan ini, pasukan Hashd al-Shaabi memburu sisa-sisa elemen teroris dengan membersihkan daerah gurun dekat penyeberangan ini. Mereka juga menemukan sejumlah persembunyian ISIS dan menjinakkan bom-bom yang tersisa dari masa serangan mereka.

