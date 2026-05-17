Pejabat PBB Mengakui Pelanggaran Tel Aviv terhadap Palestina

Menurut laporan kantor berita ABNA mengutip RT, Khaled Khiari, Wakil Sekretaris Jenderal PBB untuk Urusan Timur Tengah, menekankan bahwa rezim Zionis telah memaksa lebih dari 40.000 pengungsi Palestina untuk meninggalkan kamp-kamp di utara Tepi Barat.

Ia menambahkan, PBB terus mendokumentasikan proses ini beserta penghancuran rumah-rumah warga Palestina dan perluasan permukiman di Tepi Barat.

Khiari menyatakan bahwa sebelumnya Sekretaris Jenderal PBB telah menekankan bahwa semua permukiman Zionis di Tepi Barat termasuk di Yerusalem Timur tidak memiliki legitimasi hukum dan pembangunannya merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional.

Mengenai Jalur Gaza, ia mengatakan bahwa lebih dari 85 persen penduduk jalur ini telah terusir akibat tindakan rezim Zionis dan sebagian besar dari mereka telah mengalami pengungsian beberapa kali.