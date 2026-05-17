Brigade Al-Qassam: Pembunuhan Komandan Besar Tidak Akan Menghentikan Jalan Perlawanan

Menurut laporan kantor berita ABNA mengutip kantor berita Palestina Shehab, Brigade Al-Qassam, sayap militer gerakan Hamas, dalam pernyataan resmi mengonfirmasi syahadahnya Ezzeddin Al-Haddad (dengan kunya Abu Suhaib), seorang komandan tinggi dan kepala staf gabungan brigade tersebut, dalam tindakan buta rezim Zionis untuk membunuhnya.

Brigade Al-Qassam mengumumkan bahwa komandan besar Ezzeddin Al-Haddad, bersama dengan istrinya, putrinya, dan sejumlah warga Gaza lainnya, gugur sebagai syahid dalam operasi pembunuhan pengecut oleh rezim Zionis.

Brigade tersebut menulis: Ia gugur sebagai syahid setelah kedua putranya yang berjuang, Suhaib dan Mumin, sebelumnya juga telah gugur sebagai syahid dalam perang Banjir Al-Aqsa.

Dalam pernyataan tersebut ditegaskan bahwa syahid Al-Haddad memiliki peran penting dalam operasi 7 Oktober dan memimpin pertempuran defensif di Brigade Gaza, dan setelah syahadahnya komandan besar Mohammed Al-Deif dan Mohammed Al-Sinwar, ia mengambil alih kepemimpinan staf gabungan Brigade Al-Qassam dalam tahap yang sangat kritis. Selama periode ini, ia berhasil mencapai pencapaian penting termasuk membebaskan ratusan tawanan dari penjara rezim pendudukan.

Al-Qassam mengutuk kejahatan ini dan menegaskan bahwa kejahatan para penjajah Zionis, yang terbaru adalah pembunuhan syahid Al-Haddad, adalah bukti paling jelas dari ingkar janji musuh Zionis yang kriminal yang telah melanggar semua batasan, mengabaikan semua kesepakatan, dan tidak menghiraukan negara-negara mediator gencatan senjata.

Di akhir pernyataannya, Brigade Al-Qassam menambahkan: Jika musuh Zionis yang kriminal berpikir bahwa pembunuhan komandan besar akan menghentikan jalan perlawanan, maka dia berada dalam khayalan. Karena darah suci ini tidak akan sia-sia; komandan lain akan menggantikan mereka, dan jalan akan terus berlanjut hingga pembebasan penuh tanah dan pembersihan Masjid Al-Aqsa.