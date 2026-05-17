Haaretz: Trump Mengabaikan Permintaan Netanyahu untuk Perang Melawan Iran

Menurut laporan kantor berita ABNA, surat kabar Zionis Haaretz dalam sebuah laporan menulis: Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri Israel, terus menekan Donald Trump untuk memulai kembali perang melawan Republik Islam, tetapi tampaknya Presiden Amerika kini kurang memperhatikannya.

Media Zionis ini tentang tantangan internal dan perbatasan rezim Zionis juga menambahkan: Kabinet Israel dan tentara negara itu sedang mempersiapkan babak baru pertempuran di Gaza. Pertanyaan utamanya adalah: Dari mana pasukan yang diperlukan untuk operasi ini akan diperoleh? Disiplin di tentara Israel juga telah mencapai titik terendah; masalah yang tidak terbatas hanya pada kaum Haredi.

Haaretz tentang gencatan senjata yang rapuh antara Iran dan Amerika serta ketidakmampuan Washington mengambil keputusan tentang masalah ini juga menulis: Masa penantian panjang masih berlanjut, dan Presiden Amerika Serikat, tanpa mengambil keputusan tentang kelanjutan perang dengan Iran, berangkat menuju pertemuan puncak di China.