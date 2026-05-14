Pengungkapan Perjalanan Rahasia Netanyahu ke Uni Emirat Arab selama Perang dengan Iran

Menurut kantor berita ABNA yang mengutip situs berita "Arabi 21", kantor Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri rezim Zionis, mengumumkan bahwa ia dalam perjalanan rahasia ke UEA telah bertemu dengan Mohammed bin Zayed, presiden negara tersebut. Pembicaraan ini telah menghasilkan pembukaan bersejarah dan lompatan kualitatif dalam hubungan kedua pihak.

Channel 12 televisi rezim Zionis mengungkapkan bahwa pertemuan ini dilakukan mengingat kemungkinan dimulainya kembali perang dengan Iran serta serangan-serangan yang dihadapi UEA selama perang terakhir ini.

Bersamaan dengan gencatan senjata Iran dan Amerika Serikat, David Zini, kepala Shabak (organisasi keamanan internal rezim Israel), juga dalam perjalanan yang belum pernah terjadi sebelumnya berangkat ke UEA.

Organisasi keamanan rezim Zionis di bawah pimpinan Amir Bra'am, direktur jenderal kementerian perang rezim ini, selama persiapan serangan bersama Tel Aviv dan Washington terhadap Iran, di Abu Dhabi bertemu dan berdialog dengan pejabat kementerian pertahanan UEA.

Pertemuan-pertemuan ini dilaksanakan dengan hadirnya pejabat-pejabat tinggi kementerian perang rezim Zionis dan bertujuan untuk koordinasi keamanan dan teknis guna persiapan menuju serangan-serangan terhadap Iran.