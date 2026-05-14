  1. Home
  2. melayani
  3. Berita Asia Barat dan Timur Tengah

Serangan Rezim Zionis ke Lebanon Selatan Menewaskan 10 Syuhada dan 27 Luka-luka

14 Mei 2026 - 11:06
News ID: 1814205
Source: ABNA
Serangan Rezim Zionis ke Lebanon Selatan Menewaskan 10 Syuhada dan 27 Luka-luka

Sumber-sumber kesehatan Lebanon melaporkan gugurnya puluhan orang akibat serangan rezim Zionis ke selatan negara tersebut.

Menurut kantor berita ABNA yang mengutip Al Jazeera, Kementerian Kesehatan Lebanon dalam laporannya pada hari Rabu tentang serangan rezim Zionis ke selatan negaranya menyatakan: Dalam serangan Israel ke kota-kota (desa) di selatan negara, 10 orang gugur (syuhada) dan 27 lainnya terluka.

Kementerian tersebut juga mengumumkan bahwa dalam serangan rezim Zionis ke desa "Arabsalim" di selatan negara itu, 5 orang gugur dan 7 lainnya terluka.

Kementerian Kesehatan Lebanon pada hari Rabu mengumumkan bahwa jumlah syuhada serangan rezim Zionis ke Lebanon sejak 2 Maret 2026 telah mencapai 2.896 orang.

Kementerian tersebut menunjuk bahwa jumlah korban luka serangan rezim Zionis juga telah mencapai 8.824 orang.

Perlu dicatat bahwa rezim Zionis sejak 2 Maret 2026 telah mengintensifkan serangan-serangannya ke berbagai wilayah Lebanon. Hizbullah Lebanon juga dalam membela negara dan bangsa Lebanon serta sebagai respons terhadap serangan rezim Zionis, menargetkan posisi-posisi rezim tersebut.

Your Comment

You are replying to: .
captcha