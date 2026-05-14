Serangan Rezim Zionis ke Lebanon Selatan Menewaskan 10 Syuhada dan 27 Luka-luka

Menurut kantor berita ABNA yang mengutip Al Jazeera, Kementerian Kesehatan Lebanon dalam laporannya pada hari Rabu tentang serangan rezim Zionis ke selatan negaranya menyatakan: Dalam serangan Israel ke kota-kota (desa) di selatan negara, 10 orang gugur (syuhada) dan 27 lainnya terluka.

Kementerian tersebut juga mengumumkan bahwa dalam serangan rezim Zionis ke desa "Arabsalim" di selatan negara itu, 5 orang gugur dan 7 lainnya terluka.

Kementerian Kesehatan Lebanon pada hari Rabu mengumumkan bahwa jumlah syuhada serangan rezim Zionis ke Lebanon sejak 2 Maret 2026 telah mencapai 2.896 orang.

Kementerian tersebut menunjuk bahwa jumlah korban luka serangan rezim Zionis juga telah mencapai 8.824 orang.

Perlu dicatat bahwa rezim Zionis sejak 2 Maret 2026 telah mengintensifkan serangan-serangannya ke berbagai wilayah Lebanon. Hizbullah Lebanon juga dalam membela negara dan bangsa Lebanon serta sebagai respons terhadap serangan rezim Zionis, menargetkan posisi-posisi rezim tersebut.