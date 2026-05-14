Peluncuran 450 Drone dari Lebanon ke Arah Wilayah Pendudukan

Menurut kantor berita ABNA yang mengutip Al Jazeera, Channel 12 televisi rezim Zionis dengan mengutip sumber militer rezim ini mengungkapkan bahwa Hizbullah sejak awal perang hingga kini telah meluncurkan 450 unit drone menuju posisi-posisi rezim ini.

Hal yang menarik dalam laporan ini adalah penekanan pada penggunaan 120 drone yang dilengkapi fiber optik, yang karena pengendaliannya menggunakan kabel, tahan terhadap perang elektronik.

Hizbullah Lebanon mengumumkan: Untuk kedua kalinya, telah menghujani roket kumpulan peralatan militer tentara rezim Zionis di wilayah "Al-Iskandarouna" di selatan Lebanon.

Perlawanan Islam juga dalam pernyataan lain melaporkan serangan dengan drone bunuh diri ke tempat berkumpulnya pasukan pendudukan di kota "Bint Jbeil".

Berdasarkan laporan ini, para pejuang Hizbullah juga dengan menggunakan dua drone lainnya, kembali menargetkan perkumpulan tentara Zionis di wilayah "Al-Iskandarouna" untuk mempertahankan tekanan operasional di poros ini.