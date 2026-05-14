  1. Home
  2. melayani
  3. Berita Iran

Araghchi: Komplotan dengan Rezim Israel Tidak Termaafkan

14 Mei 2026 - 11:07
News ID: 1814207
Source: ABNA
Araghchi: Komplotan dengan Rezim Israel Tidak Termaafkan

Menteri Luar Negeri negara kita, dengan mengirimkan pesan di halaman pribadinya di salah satu media sosial sebagai tanggapan atas pernyataan terbaru Netanyahu, menulis: "Komplotan dengan rezim Israel tidak termaafkan."

Menurut kantor berita ABNA, Seyyed Abbas Araghchi, Menteri Luar Negeri negara kita, dengan mengirimkan pesan di halaman pribadinya di salah satu media sosial sebagai tanggapan atas pernyataan terbaru Netanyahu, menulis: "Komplotan dengan rezim Israel tidak termaafkan."

Ia menambahkan: "Netanyahu kini secara terbuka telah mengungkapkan apa yang telah disampaikan oleh lembaga-lembaga keamanan Iran kepada kepemimpinan kita sejak lama."

Araghchi menunjukkan: "Permusuhan terhadap bangsa besar Iran adalah perjudian yang bodoh, dan kerja sama serta komplotan dengan Israel di jalan ini tidak termaafkan."

Ia menegaskan: "Mereka yang berperan dalam komplotan dengan Israel untuk menciptakan perpecahan harus bertanggung jawab."

Your Comment

You are replying to: .
captcha