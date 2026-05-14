Tekanan politik AS untuk meningkatkan jumlah pendukung resolusi Selat Hormuz adalah menggelikan.

Menurut kantor berita ABNA, Perwakilan Tetap Republik Islam Iran untuk PBB pada hari Rabu waktu setempat mengatakan: Upaya Amerika Serikat untuk menampilkan jumlah negara pendukung draf resolusi dengan motif politik sebagai dukungan internasional yang luas dan isolasi Iran adalah menggelikan dan menipu.

Perwakilan Iran di PBB mengatakan: Tidak ada tingkat dukungan yang dihasilkan dari tekanan dan paksaan yang dapat melegitimasi tindakan internasional ilegal Washington terhadap Iran, termasuk blokade laut, penyerangan dan penyitaan ilegal kapal-kapal dagang Iran, serta penyanderaan awak kapal mereka dengan cara yang mirip dengan perompakan.

Perwakilan Republik Islam Iran untuk PBB menegaskan: Semua orang tahu bahwa banyak anggota bergabung dengan draf resolusi di bawah tekanan politik, paksaan, dan bahkan ancaman.

Perwakilan Iran melanjutkan: Klaim perwakilan AS tentang dukungan luas tidak lain hanyalah upaya putus asa untuk menciptakan legitimasi bagi tujuan politik yang telah ditentukan sebelumnya, melemahkan kredibilitas Dewan Keamanan PBB, dan memberikan kedok politik bagi tindakan ilegal.