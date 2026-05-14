Reuters: Arab Saudi Secara Rahasia Menyerang Wilayah Iran Selama Perang

Menurut kantor berita ABNA, Reuters dalam sebuah laporan eksklusif oleh Taimur Azhari dan Parisa Hafezi dan mengutip pejabat Barat dan Iran menulis: Angkatan udara Arab Saudi pada akhir Maret, sebagai respons terhadap serangan rudal dan drone yang telah menargetkan wilayah negaranya, melakukan operasi terhadap target-target di dalam wilayah Iran.

Media tersebut menulis: Serangan-serangan ini, yang belum pernah dilaporkan sebelumnya, adalah tindakan militer langsung pertama Riyadh terhadap Iran.

Reuters menambahkan dengan mengutip sumber yang mereka sebut mengetahui: Setelah serangannya, Arab Saudi memberi tahu Iran tentang hal ini dan memasuki dialog diplomatik yang intens, dengan mengancam respons yang lebih berat. Proses ini menghasilkan pemahaman informal untuk de-eskalasi pada minggu sebelum gencatan senjata 7 April antara Washington dan Teheran.

Kantor berita ini menambahkan: Setelah pemahaman ini, serangan drone dan rudal terhadap Arab Saudi yang pada akhir Maret telah mencapai lebih dari 105 per minggu, turun menjadi 25 pada hari-hari menjelang gencatan senjata.

Reuters menulis: Para analis percaya bahwa serangan balasan Riyadh dan kesepakatan de-eskalasi berikutnya menunjukkan pemahaman yang realistis dari kedua belah pihak tentang biaya yang tidak dapat diterima dari peningkatan ketegangan yang tidak terkendali.

Pejabat tinggi kementerian luar negeri Arab Saudi dalam menanggapi Reuters, tanpa mengkonfirmasi atau membantah secara langsung serangan-serangan ini, menekankan posisi tetap kerajaan yang didasarkan pada pengendalian diri dan upaya untuk stabilitas dan keamanan kawasan.