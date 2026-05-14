Naim Qassem: Kami Tidak Akan Pernah Menyerah kepada Rezim Zionis; Kami Berterima Kasih kepada Iran

Menurut kantor berita ABNA yang mengutip Al-Manar, Syekh Naim Qassem, Sekretaris Jenderal Hizbullah Lebanon, dalam pesan kepada Ayatullah Arafi, direktur hawza Iran, menyatakan: Kami berterima kasih atas pesan Anda yang mengungkapkan keprihatinan, cinta, dan dukungan Anda kepada Hizbullah Lebanon, perlawanan Islamnya, dan para pendukungnya yang teguh dan tangguh.

Sekretaris Jenderal Hizbullah Lebanon menyatakan: Di Lebanon, kami berhadapan dengan musuh Israel yang biadab yang berusaha melakukan ekspansi, pendudukan, dan perampasan kedaulatan bangsa-bangsa di wilayah kami, sebagaimana yang dilakukannya di Palestina yang diduduki dan Yerusalem. Musuh ini didukung oleh rezim Amerika Serikat yang zalim dan lalim dengan segala kekuatan dan sumber dayanya, di tengah kebisuan dunia yang memekakkan telinga dan kerja sama beberapa pihak di Barat yang menyerah kepada musuh ini.

Naim Qassem menegaskan: Namun demikian, sejarah Hizbullah dan semua pejuang terhormat perlawanan menunjukkan bahwa mereka telah menghadapi musuh Israel dan mengusir mereka dari tanah kami pada tahun pembebasan, 2000. Para penjajah yang tidak dapat menahan kekalahan, mengulangi agresi mereka pada tahun 2006 selama tiga puluh tiga hari, tetapi gagal. Kemudian mereka memulai agresi biadab lainnya yang mengakibatkan gugurnya Sayyid para syuhada umat, Sayyid Hassan Nasrallah (semoga Allah meridhainya) bersama para pemimpin lain dan syuhada yang saleh, dan mengakibatkan pengorbanan besar para pejuang perlawanan, rakyat, serta penghancuran rumah-rumah dan desa-desa pada September 2024.

Sekretaris Jenderal Hizbullah Lebanon dalam pesannya menyatakan: Kami menghadapi mereka dalam pertempuran "Uli al-Bas". Mereka hari ini, sejak 2 Maret, mengulangi agresi mereka, dan kami menghadapi mereka dalam pertempuran "Al-Asf al-Ma'kul". Perlawanan dan basis populer telah membuktikan bahwa mereka tidak dapat ditembus oleh pendudukan. Mereka tidak akan menyerah kepadanya, dan Insya Allah, tujuan musuh tidak akan tercapai.

Ia menambahkan: Musuh tidak punya pilihan selain putus asa, menghentikan agresi, mundur dari tanah kami yang diduduki, membebaskan para tawanan, dan melepaskan dalih-dalih untuk agresi. Musuh dengan agresi dan kejahatannya tidak akan mencapai stabilitas maupun masa depan.