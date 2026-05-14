China: Prioritas Utama adalah Mencegah Kembalinya Konflik dengan Iran

Menurut kantor berita ABNA yang mengutip Al Jazeera, Kedutaan Besar China di Washington dalam percakapan dengan kantor berita Reuters menyatakan: Sehubungan dengan Iran, prioritas mendesak saat ini adalah mencegah kembalinya konflik dan dimulainya kembali perang dengan menggunakan semua cara yang mungkin.

Hal ini sementara Marco Rubio, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, secara bersamaan dalam wawancara dengan Fox News menyatakan bahwa Washington berusaha meyakinkan Beijing agar melalui intervensi dan pemberian tekanan pada Iran, memaksa negara ini mundur dari tindakannya di Selat Hormuz dan perairan Teluk Persia.

Rubio mengatakan: Amerika Serikat telah secara tegas menyatakan kepada China bahwa dukungan apa pun kepada Iran akan sangat merusak hubungan bilateral Washington dan Beijing.

Pejabat Amerika ini mengulangi isu dugaan dukungan China terhadap Iran dan mengatakan bahwa hal ini akan menjadi salah satu poros utama dalam negosiasi perdagangan mendatang dengan Beijing.

Ia juga menunjukkan bahwa tujuan keseluruhan Amerika Serikat adalah mengelola perbedaan pendapat dengan China untuk menghindari perang dan menjaga stabilitas global.