Terungkapnya Titik Kelemahan Terdalam Israel Pasca Perang-Perang Terkini

Menurut koresponden ABNA yang mengutip RT, dalam sebuah laporan resmi yang diterbitkan oleh kantor pengawas kabinet rezim Zionis dinyatakan bahwa kemampuan rezim ini dalam memproduksi senjata serta cadangan persenjataannya telah menurun akibat perang yang beruntun sejak 7 Oktober.

Berdasarkan laporan ini, ketergantungan yang semakin meningkat pada impor senjata membatasi akses militer terhadap cadangan yang diperlukan di medan pertempuran. Meskipun ada investasi miliaran dolar dalam infrastruktur produksi senjata, kemampuan produksi industri militer di rezim Zionis telah terganggu.

Dalam laporan ini dinyatakan, beberapa jalur produksi telah kehilangan kemampuan mereka secara penuh dan lainnya dilemahkan karena kecenderungan Tel Aviv untuk membeli bahan baku yang lebih murah dari luar negeri dan tidak memenuhi kebutuhan industri dalam negeri.

Berdasarkan laporan ini, membangun kembali kapasitas produksi unit-unit ini membutuhkan investasi berat dan periode waktu yang lama, yang menyebabkan rezim Zionis berada dalam kondisi rapuh akibat perang yang beruntun. Kekurangan beberapa perlengkapan perang telah menyebabkan penurunan pelaksanaan operasi di berbagai front. Perang-perang yang terjadi telah mengungkapkan salah satu titik kelemahan militer terdalam rezim Zionis; keterbatasan dalam memasuki perang jangka panjang tanpa dukungan eksternal langsung dalam hal penerimaan senjata dan amunisi. Konflik jangka panjang dengan pasukan perlawanan di Gaza, Hizbullah, Iran, dan Yaman telah menghabiskan sebagian besar cadangan militer rezim Zionis.