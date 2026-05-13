Menurut laporan kantor berita ABNA, Sergey Lavrov, Menteri Luar Negeri Rusia, dalam wawancara dengan saluran televisi "RT India" memperingatkan bahwa jika terjadi konflik di Selat Bab al-Mandeb, kerusakan pada sektor energi dunia akan sangat besar.

Ia mengatakan: Rusia telah mengusulkan penyusunan draf pernyataan BRICS tentang situasi Selat Hormuz, tetapi perbedaan pendapat antara Iran dan Uni Emirat Arab menghalangi hal ini.

Pejabat Rusia ini menegaskan: Pemerintah Presiden AS Donald Trump dalam kaitannya dengan Rusia dalam segala hal kecuali penolakan dialog, mengikuti kebijakan pemerintahan mantan Presiden Joe Biden.

Lavrov menambahkan: Pemerintah Trump berusaha menghukum Rusia secara ekonomi. AS dengan menggunakan sanksi berusaha untuk menghilangkan sepenuhnya Lukoil dan Rosneft dari perdagangan internasional.

Menteri Luar Negeri Rusia mengatakan: Washington berusaha menguasai kerja sama minyak Venezuela sebelumnya dengan perusahaan Rosneft. Amerika ingin membeli pipa Nord Stream yang dimiliki perusahaan Eropa dengan harga murah dan membangun kembali pipa gas yang meledak.

Lavrov menambahkan: AS tidak menyembunyikan keinginannya untuk mengendalikan transit gas dari Rusia ke Eropa melalui Ukraina.

Menteri Luar Negeri Rusia mencatat: Tanpa pembentukan negara Palestina, pusat ekstremisme di Timur Tengah akan terus berlanjut selama beberapa dekade mendatang.

Ia mengatakan: Eurasia terus berperan dalam menstabilkan situasi global. Kepentingan India dalam penyediaan bahan bakar dari Rusia tidak akan terpengaruh oleh tindakan tidak adil Barat; Moskow akan melakukan segala upaya untuk menjamin hal ini.