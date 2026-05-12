Tel Aviv Mengakui Melakukan Lebih dari 1000 Serangan terhadap Lebanon selama Periode Gencatan Senjata

Menurut laporan ABNA yang mengutip Al Jazeera, tentara rezim Zionis mengakui, sejak dimulainya perjanjian terkait gencatan senjata hingga saat ini, angkatan udara rezim tersebut telah menargetkan lebih dari 1100 titik di Lebanon.

Tentara pendudukan Israel mengklaim bahwa titik-titik tersebut milik infrastruktur Hizbullah. Padahal, berdasarkan laporan resmi yang diterbitkan di Lebanon, serangan rezim Zionis juga menargetkan pusat-pusat kesehatan, kendaraan ambulans, jurnalis, dan staf medis.

Kementerian Kesehatan Lebanon pada hari Senin mengumumkan bahwa jumlah syuhada negara mereka akibat serangan rezim Zionis sejak 2 Maret tahun ini meningkat menjadi 2869 orang.

Sementara itu, sejak tanggal tersebut hingga sekarang 8730 orang juga telah terluka.